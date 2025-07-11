An Polizeipräsident Falk Schnabel: STOPPEN SIE DEN TERROR MIT ENERGIEWAFFEN

VORAB EINE WICHTIGE INFO: Deutschland ist auch eine Diktatur. Weil man mit Gefängnis oder eben Terror mit Energiewaffen rechnen muss, wenn man J*** kritisiert. Insofern ist Deutschland eine Diktatur dieser Menschen über die anderen Menschen.





Schlau haben diese Menschen ihre Diktatur aka Ziokratie aufgebaut. Dann noch mithilfe einer gigantischen Lüge.





Aber eben nicht schlau genug...





















In der Beschreibung dieses Videos eine Fülle an Webseiten über diese Waffen:

https://youtu.be/XWNa_P1k1j4?si=TlalwbJ8Wdu3H9L3





WEITERE BEWEISE FÜR TERROR MIT ENERGIEWAFFEN:





1) Hier ein wichtiges Video auf meinem YouTube-Kanal "Der Dissident Germany Spezial", wo ich die Identität der Täter beweise (den Kanal am besten abonnieren). Ab 2min im Video fordern die Täter eine "demütige Entschuldigung" von mir:

https://youtu.be/yOX8U3xIkec?si=fs9wGKMA-0gkFjaI





Unten folgen wichtige Webseiten über den globalen Terror mit Energiewaffen.





Es folgen weitere Beweise, dass ich, Marc Fangerau, und andere Menschen von den internationalen Satanisten mit Energiewaffen terrorisiert werde. Sie sind so frech, so abscheulich, dass sie sich noch darüber lustig machen. Gleichzeitig jammern und winseln diese widerwärtigen Kreaturen immer laut herum, wenn man sie nicht gern hat und nennen es "Antidingsbums":





2) Beweis, dass ich am Körper bestrahlt werde. Man sieht im folgenden Video meinen gesamten Oberkörper seltsam angeschwollen (eine Gürtelrose sieht übrigens anders auch):

https://youtu.be/c_j4yEYskh8?si=t7uyZtcYiXO7cGhD





3) Beweis, dass ich mit Energiewaffen am Kopf bestrahlt werde. Man sieht im folgenden Video ungewöhnliche Wunden am Kopf (ab 1,15min im Video):

https://youtu.be/BwlcmSfGErk?si=lm_Mxr36y9WhxFo9





4) Im folgenden Video sieht man ein seltsames grünes Licht in meinen Augen. Das ist Beleg für eine Nanotechnologie, die in meinem Körper steckt. Die meisten Menschen haben dieses grüne Licht NICHT in den Augen:

https://youtu.be/4RQLCnWlTCU?si=m0PR1hCW68yaqLUs





5) Hier ein Video, wo sich die Teufelskinder noch darüber lustig machen, dass ich wegen der Bestrahlung oft im Kreise laufen muss:

https://youtu.be/3m9rsY2AyEg?si=XTWHLsGMQlq9UEPX





6) Hier ein Video über zahlreiche andere Zielpersonen (Targeted Individuals) durch Strahlenwaffen:

https://youtu.be/62s3FinAoC0?si=AUXXT5PJSlM4JxI3





7) Auch die schweizer Medien berichten über Energiewaffen, Strahlenwaffen, Mikrowellenwaffen. Hier:

https://youtube.com/watch?v=lYD9x9ZbYHM&si=WcsR-Kli3f6_ctqk





8) Hier ein weiterer Beweis dafür, dass diese Waffen existieren und gegen Zivilisten eingesetzt werden (WURDE EBENFALLS OHNE GRUND ZENSIERT):

https://youtu.be/DfeKdxHknHM?si=ZtcY6L7e1UnGlEnx





9) Hier ein wichtiges Video (18min) über Energiewaffen, Mindcontrol, MKULTRA mit allen wesentlichen Informationen. Es sprechen auch Experten wie Neurowissenschaftler und Ex-Geheimdienstler:

https://youtu.be/sX1pYFgBBkM?si=TC35U0zXi0mK274o





10) Hier Dr Katherine Horton über Geheimdienstkriminalität und Energiewaffen (in der Beschreibung befinden sich weitere Videos darüber mit ihr):

https://youtu.be/7rKIF_9CZac?si=vcQATWFL32uWgkQt





11) Hier Geheimdienstchef Thomas Haldenwang, der sagt, dass deutsche Bürger bei Notwendigkeit getötet werden dürfen. Dies dürfte dann wohl mit Energiewaffen geschehen. Einfach so in den Kopf schießen geht wohl nicht, wäre wohl zu auffällig:

https://youtu.be/yHn9rkLSuyg?si=ypB02yFjlSJgWYCN





12) Hier die zerstörende Wirkung von Energiewaffen, Mikrowellenwaffen, Strahlenwaffen für den Menschen:

https://youtu.be/__xL3dhGLAU?si=DkNQFNJlCcF3zRlW





13) Immer mehr Medien berichten über diese Waffen. Hier:

https://youtu.be/iMdvomN5u2o?si=F7UNwEKFZihuxuDV





14) Und hier:

https://youtu.be/rlNhRhdvjjo?si=fQkJaG4Fq1G6WJ4a





15) In der Beschreibung dieses Videos folgen über 140 Webseiten über Energiewaffen, Mindcontrol, MKULTRA, V2K. Es sind Beweise, dass Geheimdienste im Auftrage der Teufelskinder ( aka internationalen Satanisten, Kabale, Illuminaten) Menschen mit Energiewaffen (Strahlenwaffen, Directed Energy Weapons, elektromagnetische Waffen, Neurowaffen, Mikrowellenwaffen) terrorisieren und liquidieren. Vorab hier die beiden wichtigsten:





Globalgestapo.com





Schutzschild-ev.de





https://youtu.be/XWNa_P1k1j4?si=FbOZ4LdUXmbQd1-n













