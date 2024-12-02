'CRAZY' LIKE CAMBRIDGE UNIVERSITY, NATIONAL SCIENCE FOUNDATION, INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS UNION UNITED NATIONS, INTERNATIONAL ELECTRONICS AND ELECTRICAL ENGINEERS AND INTERNATIONAL STANDARDS

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Cambridge University Internet of Bio-Nano Things https://www.google.com/search?q=Cambridge+University+Internet+of+Bio-Nano+Things+2024&sca_esv=aec6f88e2ecf38c3&sxsrf=ADLYWIKe75UDGl-prqhENE4RZQp_idQ_jQ%3A1733114713345&source=hp&ei=WTtNZ4ODE5inptQP4Nu4oQI&oq=Cambridge+University+Internet+of+Bio-Nano+Things+2024&gs_lp=EhFtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1ocCI1Q2FtYnJpZGdlIFVuaXZlcnNpdHkgSW50ZXJuZXQgb2YgQmlvLU5hbm8gVGhpbmdzIDIwMjQyCBAAGIAEGKIEMggQABiABBiiBDIIEAAYgAQYogRIjHlQ1QlYyXdwAXgAkAEAmAHBAaABzRyqAQQxLjI3uAEDyAEA-AEBmAIdoALrHqgCD8ICBxAjGCcY6gLCAgQQIxgnwgIFEAAYgATCAhEQLhiABBixAxjRAxiDARjHAcICCBAAGIAEGLEDwgIOEC4YgAQYsQMYgwEYigXCAg0QLhiABBixAxgUGIcCwgILEC4YgAQYsQMYgwHCAg0QABiABBixAxgUGIcCwgIUEC4YgAQYsQMYgwEYxwEYigUYrwHCAggQLhiABBixA8ICCxAAGIAEGJIDGLgEwgILEAAYgAQYkgMYigXCAgsQABiABBixAxjJA8ICBRAuGIAEwgIREC4YgAQYxwEYmAUYmQUYrwHCAgsQLhiABBjHARivAcICERAuGIAEGMcBGMsBGI4FGK8BwgIIEAAYgAQYywHCAg4QLhiABBjHARjLARivAcICCBAuGIAEGMsBwgIOEC4YgAQY0QMYxwEYywHCAgYQABgWGB7CAggQABgWGAoYHsICBRAhGKABwgIEECEYFcICBRAhGJ8FmAMYkgcEMS4yOKAHr_gB&sclient=mobile-gws-wiz-hp
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NSF internet of bio-nano Things https://www.google.com/search?q=nsf+internet+of+bio-nano+things+2024&sca_esv=edd69bbcda880729&sxsrf=ADLYWILwVDyg_wEZDrl3RlckfVaY20zW7A%3A1733115491091&source=hp&ei=Yz5NZ9vBA_GvptQPw4iboQ0&oq=&gs_lp=EhFtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1ocCIAKgIIATIHECMYJxjqAjIHECMYJxjqAjIHECMYJxjqAjIHECMYJxjqAjIHECMYJxjqAjIHECMYJxjqAjIHECMYJxjqAjIHECMYJxjqAjIHECMYJxjqAjIHECMYJxjqAjIHECMYJxjqAjIHECMYJxjqAjIHECMYJxjqAjIHECMYJxjqAjIHECMYJxjqAkiGH1AAWABwAXgAkAEAmAEAoAEAqgEAuAEByAEAmAIBoAIXqAIPmAMXkgcBMaAHAA&sclient=mobile-gws-wiz-hp#sbfbu=1&pi=nsf%20internet%20of%20bio-nano%20things%202024
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ITU internet of Bio-Nano-Things https://www.google.com/search?q=itu+internet+of+Bio-Nano-Things+2024&sca_esv=edd69bbcda880729&sxsrf=ADLYWIJBkHDdGMGYIwY1t5ZjTebN8WTaog%3A1733115496070&ei=aD5NZ8v4A5-f5NoP0Nbr6AE&oq=itu+internet+of+Bio-Nano-Things+2024&gs_lp=EhNtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1zZXJwIiRpdHUgaW50ZXJuZXQgb2YgQmlvLU5hbm8tVGhpbmdzIDIwMjRIjsoCULK1AViQyAJwCHgBkAEAmAG3AaABuxqqAQQwLjI1uAEDyAEA-AEBmAIgoALkG6gCD8ICChAAGLADGNYEGEfCAgcQIxgnGOoCwgIMECMYgAQYExgnGIoFwgIEECMYJ8ICEBAAGIAEGLEDGEMYgwEYigXCAhAQLhiABBjRAxhDGMcBGIoFwgILEAAYgAQYsQMYgwHCAhEQLhiABBixAxjRAxiDARjHAcICCBAAGIAEGLEDwgIKEAAYgAQYQxiKBcICCxAuGIAEGLEDGNQCwgIIEC4YgAQYsQPCAg0QABiABBixAxhDGIoFwgIFEC4YgATCAgsQLhiABBjHARivAcICBRAAGIAEwgIQEC4YgAQYsQMYxwEYChivAcICCBAAGIAEGMsBwgIIEC4YgAQYywHCAg4QLhiABBjRAxjHARjLAcICBhAAGBYYHsICCBAAGBYYChgewgIFECEYoAHCAgkQABgWGMcDGB7CAgUQIRifBZgDD4gGAZAGA5IHBDguMjSgB_ieAQ&sclient=mobile-gws-wiz-serp#sbfbu=1&pi=itu%20internet%20of%20Bio-Nano-Things%202024
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what happens when biology and digital technology merge?
https://publications.gc.ca/site/eng/9.881083/publication.html
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Terahertz Channel Model and Link Budget
Analysis for Intrabody Nanoscale
Communication
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Interconnecting Molecular and Terahertz Communications for Future 6G/7G Networks
https://x.com/PetalsPea/status/1863541560018702774?t=RoTGndgW3BkPukO_Atyo3g&s=19
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IoBnT GOV. Funding!
Canada Government, USA NSF, ISO, NNI, ITU, IEEE
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