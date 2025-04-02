Ovnis, Cometa ISON e Seus Efeitos

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Nós estamos nos momentos mais difíceis da nossa existência, tanto para a subsistência da nossa civilização, como para a destruição de todos e do próprio planeta. Por um lado estão os enigmáticos cometas anunciadores de grandes acontecimentos, desde a antiguidade... E isso coincidiu com a passagem do Cometa Halley durante 1910, dos Cometas Kohoutek, Hale Bopp, ou mesmo do cometa Honda, que coincidiu a sua passagem com a sangrenta guerra do Vietnã, ou também a "mortífera gripe espanhola", pouco depois de finalizar a Revolução Bolchevique, durante a Primeira Guerra Mundial, com o rastro que deixou o Cometa Halley. Será que existe uma relação entre o trânsito "dos cometas e o homem"?
E o que dizer sobre o cometa Ison, o cometa do século, que passará muito perto do Sol em 25 de dezembro deste ano de 2013, será que tem alguma relação transformadora? Haverá alguma mensagem relacionada com o pictograma impresso em 10 de Agosto de 2013?
E o que poderia indicar o cometa C/2007 N3 Lulin, que passou perto da Terra nas datas da eleição do presidente Barack Obama? Terá relação com o que está acontecendo atualmente nos EUA, com o forte descontentamento popular? Será que o Governo de Obama, ao entrar em um novo ano fiscal sem orçamento estatal e com a maior dívida de toda a história do país, está se preparando para qualquer contingência imprevista, como apontam muitos indícios? Será como diz a imprensa alemã que a democracia estadunidense se dirige pelo caminho da autodestruição, em alusão ao fechamento temporário do Governo dos EUA? E que vai tentar impor uma ditadura aberta à cidadania?
E sobre os óvnis, também terão algum significado, por exemplo, o óvni observado sobre Damasco, em pleno conflito armado? E os muitos outros observados, como os óvnis gigantescos fotografados pela NASA perto do Sol... Seja uma coisa ou outra que chega do profundo espaço estelar, é muito importante estar o mais informado possível... e, desta forma, poder aplicar maiores precauções.