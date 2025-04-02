Ovnis, Cometa ISON e Seus Efeitos

Nós estamos nos momentos mais difíceis da nossa existência, tanto para a subsistência da nossa civilização, como para a destruição de todos e do próprio planeta. Por um lado estão os enigmáticos cometas anunciadores de grandes acontecimentos, desde a antiguidade... E isso coincidiu com a passagem do Cometa Halley durante 1910, dos Cometas Kohoutek, Hale Bopp, ou mesmo do cometa Honda, que coincidiu a sua passagem com a sangrenta guerra do Vietnã, ou também a "mortífera gripe espanhola", pouco depois de finalizar a Revolução Bolchevique, durante a Primeira Guerra Mundial, com o rastro que deixou o Cometa Halley. Será que existe uma relação entre o trânsito "dos cometas e o homem"?



E o que dizer sobre o cometa Ison, o cometa do século, que passará muito perto do Sol em 25 de dezembro deste ano de 2013, será que tem alguma relação transformadora? Haverá alguma mensagem relacionada com o pictograma impresso em 10 de Agosto de 2013?



E o que poderia indicar o cometa C/2007 N3 Lulin, que passou perto da Terra nas datas da eleição do presidente Barack Obama? Terá relação com o que está acontecendo atualmente nos EUA, com o forte descontentamento popular? Será que o Governo de Obama, ao entrar em um novo ano fiscal sem orçamento estatal e com a maior dívida de toda a história do país, está se preparando para qualquer contingência imprevista, como apontam muitos indícios? Será como diz a imprensa alemã que a democracia estadunidense se dirige pelo caminho da autodestruição, em alusão ao fechamento temporário do Governo dos EUA? E que vai tentar impor uma ditadura aberta à cidadania?



E sobre os óvnis, também terão algum significado, por exemplo, o óvni observado sobre Damasco, em pleno conflito armado? E os muitos outros observados, como os óvnis gigantescos fotografados pela NASA perto do Sol... Seja uma coisa ou outra que chega do profundo espaço estelar, é muito importante estar o mais informado possível... e, desta forma, poder aplicar maiores precauções.