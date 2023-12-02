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KERRY CASSIDY EXPOSES THE REALTY HUMANITY IS NOW LIVING THROUGH! ENLIGHTENING!
EARTH SHAKING NEWS
EARTH SHAKING NEWS
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246 views • 12/02/2023

KERRY HAS BEEN AROUND FOR A LONG TIME AND INTERVIEWED SEVERAL INTELLIGENCE INSIDERS. SHE DOES HAVE AN INSIDE TRACK OR WHY HUMANITY HAS BEEN PLACED ON PLANET EARTH. IT'S REALLY SAD THE AVERGE HUMAN DOESN'T RESEARCH THE TRUTH AS TO WHAT THEIR PURPOSE IS IN THE PHYSICAL WORLD. MOST HUMANS LIVE AND DIE NEVER KNOWING THEIR TRUE ESSENCE. WHEN HE OR SHE DRAWS THEIR LAST BREATH IN THE PHYSICAL BODY, IT'S FAR TO LATE TO CLAIM THEY DIDN'T KNOW WHAT THEIR TRUE PURPOSE IN LIFE. THEREFORE, SOULS JOURNEY IN THE LIGHT BODY TO THE PLACE THEY EARNED IN THE PHYSICAL FOR BETTER OR WORSE. IT'S TIME HUMAN WAKE UP AND DISCOVERED THEY'VE BEEN LIED TO FROM BIRTH...

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