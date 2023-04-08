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4 HORSEMEN OF APOCALYPSE WARNING!
EARTH SHAKING NEWS
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235 views • 04/08/2023

THE UNIQUE VIDEO PROVES HUMANITY IS NOW IN THE END TIMES. THERE'S NO MIDDLE ROAD FOR HUMANITY. ONE EITHER SERVES ALMIGHTY GOD OR SATAN. IN VERY SHORT ORDER THE WORLD WILL SEE TERRIFYING EVENTS UNFOLD. UNFORTUNATELY, THE WORLD IS COMING AFTER CHRISTIANS AND JEWS. THIS IS ANOTHER WARNING WE ARE IN THE END TIMES AND GOD FEARING PEOPLE BETTER HEED THE WARNING. JESUS WARNED THE WORLD WOULD HATE AND KILL GOD FEARING PEOPLE. THEY CAN KILL OUR PHYSICAL BODY BUT THEY CANNOT STEAL OUR SOULS. BESIDES, WHO IN THE HELL WANTS TO LIVE IN A WORLD FULL OF SHEER HATRED. ESPECIALLY WHEN THESE INSANE DEMONIC PEOPLE HAVE DEMONS IN THEM AND ARE BEING TURNED INTO SOMETHING OTHER THAN HUMAN. THE WHOLE LBGT POPULATION NEED TO BE EXERCISED IN ORDER TO BE SAVED. ALL OF THEM HAVE LOST THEIR MINDS. WAKEUP! THEY WORLD IS NOW DYING...

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