BrighteonBrighteon UniversityBrighteon Social
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΜΑΙ ΠΟΛΥ ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΩ "ΕΚΤΟΣ ΥΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ", ΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Ο ΘΕΟΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΑΣΥΡΩ ΣΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΑΣΥΡΟΜΑΙ
freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης
freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης
136 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
17 views • 08/25/2023

ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΜΑΙ ΠΟΛΥ ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΩ "ΕΚΤΟΣ ΥΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ", ΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Ο ΘΕΟΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΑΣΥΡΩ ΣΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΑΣΥΡΟΜΑΙ ΑΠΟ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΑΛΛΩΝ https://rumble.com/v3br4ls-christ-is-the-only-true-eternal-love.html ,  https://ugetube.com/watch/kdmGoZBj1CZ79Z6 .


Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ 666 ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ http://www.freevolition.gr/666.htm ".  ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ. ΓΙΑΤΙ "Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ", Η ΟΠΟΙΑ ΩΣ "ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ" ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm , ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΡΩΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΠΟΥ "ΣΚΟΤΩΝΕΙ" ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ.


ΜΟΝΟ ΟΠΟΙΟΣ ΗΔΗ ΚΟΛΑΣΜΕΝΟΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΣ ΕΧΕΙ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ ΜΕ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΙΣΟΣ "ΟΝΟΜΑΖΕΙ ΨΕΥΔΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ" ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΑΓΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΟΙ ΝΑ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ.  Η ΔΑΙΜΟΝΙΚΗ ΕΜΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΣΙΑ ΩΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΔΕΝ ΘΕΡΑΠΕΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΛΑΖΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ ΠΑΣΧΕΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ.


ΘΑ ΠΡΟΔΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ; (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v36u5vz-we-must-not-betray-christ-with-an-implant-seal-of-antichrist-666-chip.html , https://www.brighteon.com/16da515f-60b5-4edf-b542-dec3ee58cc71 , https://ugetube.com/watch/MGAZoBKE87CxHGH .


ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ, 

Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου, my Journalistic Web Site www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr , https://web.archive.org/web/20230826013622/http://www.freevolition.gr/ , https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive . Τα Κανάλια μου στις Διαδικτυακές Πλατφόρμες Βίντεο στο Rumble https://rumble.com/freevolition , στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition και στο Ugetube https://ugetube.com/@freevolition.gr . Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://togethergreece.com/freevolition.gr , https://twitter.com/freevolitiongr .
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: https://brighteon.social/invite/uB9Kqmyk .

Keywords
christsalvationtruthorthodoxyhellas
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon University
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy