Die 45 kommunistischen Ziele - FTAOL

Im Laufe der Jahre haben unzählige Artikel auf The Vigilant Citizen auf mehrere

Punkte dieser Liste hingewiesen, insbesondere auf diejenigen, die die Kontrolle

von Kunst, Unterhaltung, Bildung und Massenmedien betreffen. Man muss nur die

Schlagzeilen der letzten Jahre lesen, um zu erkennen, dass mehrere Aspekte dieser

Liste derzeit oberste Priorität haben.

Aus diesem Grund ist diese Liste eine wichtige VC-Ressource , mit der jeder

vertraut sein muss. Lässt man einige der veralteten Punkte beiseite, die nur

während des Kalten Krieges galten, bietet diese Liste eine zeitlose Blaupause, wie

man einzelne Menschen und damit ganze Nationen zerlegen kann.

Natürlich wurde diese Liste seit 1958 höchstwahrscheinlich aktualisiert, um

unendlich ausgefeilter zu werden. Elite Think Tanks finanzieren ständig

weiterführende Studien in der menschlichen Psychologie und kognitiven

Prozessen, um ihre Techniken der Massenkontrolle zu verfeinern.

Davon abgesehen gibt es nicht allzu viele Möglichkeiten, Einzelpersonen und

Nationen zu untergraben. Die Grundprinzipien sind alle da. Die globale Elite hat

in den letzten Jahrzehnten hart daran gearbeitet, diese Ziele umzusetzen, und in

den letzten Jahren sind die Dinge auf Hochtouren gelaufen.





