Die 45 kommunistischen Ziele - FTAOL

Im Laufe der Jahre haben unzählige Artikel auf The Vigilant Citizen auf mehrere
Punkte dieser Liste hingewiesen, insbesondere auf diejenigen, die die Kontrolle
von Kunst, Unterhaltung, Bildung und Massenmedien betreffen. Man muss nur die
Schlagzeilen der letzten Jahre lesen, um zu erkennen, dass mehrere Aspekte dieser
Liste derzeit oberste Priorität haben.
Aus diesem Grund ist diese Liste eine wichtige VC-Ressource , mit der jeder
vertraut sein muss. Lässt man einige der veralteten Punkte beiseite, die nur
während des Kalten Krieges galten, bietet diese Liste eine zeitlose Blaupause, wie
man einzelne Menschen und damit ganze Nationen zerlegen kann.
Natürlich wurde diese Liste seit 1958 höchstwahrscheinlich aktualisiert, um
unendlich ausgefeilter zu werden. Elite Think Tanks finanzieren ständig
weiterführende Studien in der menschlichen Psychologie und kognitiven
Prozessen, um ihre Techniken der Massenkontrolle zu verfeinern.
Davon abgesehen gibt es nicht allzu viele Möglichkeiten, Einzelpersonen und
Nationen zu untergraben. Die Grundprinzipien sind alle da. Die globale Elite hat
in den letzten Jahrzehnten hart daran gearbeitet, diese Ziele umzusetzen, und in
den letzten Jahren sind die Dinge auf Hochtouren gelaufen.
PDF-Liste dazu:
https://the-eye.eu/tasra/pages/DavidsWelt/media/3087.pdf
