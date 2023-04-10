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JFK WARREN COMMISSION EXPOSED!
EARTH SHAKING NEWS
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166 views • 04/10/2023

I HAVE THE CORRUPT WARREN COMMISSION REPORT AND IT HAS COUNTLESS LIES IN IT. HOW ANYONE COULD HAVE TAKEN THEM SERIOUSLY IS BEYOND ME. KEY EYE WITNESSES WERE NEVER INTERVIEWED. SEVERAL WITNESSES WERE THREATENED TO KEEP THEIR MOUTH SHUT OR FACE BEING FINANCIALLY AND OR MURDERED. THE WARREN COMMISSION WERE NOTHING MORE THAN A BUNCH OF NAZI'S. I LEARNED FROM 40+ YEARS OF RESEARCHING THE JFK ASSASSINATION OUR GOVERNMENT IS COMPOSED OF TRAITORS. THEY CAN'T EVEN ENFORCE THE LAWS THEY CREATE. LIKE AT AMERICA NOW! THE CRIMINALS RUN THIS SICKENING COUNTRY. IT'S TO LATE TO DO ANYTHING ABOUT IT. THE SATANISTS AND FAGOTS OWN AMERICA NOW. ALMIGHTY GOD'S JUDGEMENT IS FORTH COMING WHEN YOU LEAST EXPECT IT. SEND THIS VIDEO TO EVERYONE...

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