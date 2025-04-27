Video and Materials on the Topic PROTECTION FROM CHIPIZATION (Видео и Материалы по теме ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ) https://bit.ly/3XRvfPj

Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 121.

Читает Автор.

Список вопросов.

00:00 — Вступление.

01:06 — Как избавиться от старого мышления и повысить уровень сознания?

02:53 — Какую работу проводить в сознании, чтобы убрать ненужные нагромождения ментального уровня?

03:39 — Будет ли возможность в тонких мирах читать Книги Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС?

04:28 — Как прорваться через энергетический затор и соединиться духом с Матерью Мира?

06:03 — Левши интуитивны, нестандартно и образно мыслят. Это так?

07:15 — Вопрос о Философском Камне.

09:21 — Вопрос о четверговой соли.

10:46 — Почему на Картинах Виктории ПреобРАженской Надмирная Эйн-Соф Изображается в виде Ока?

11:43 — От чего зависит целеустремлённость и как взращивается? Где грань между целеустремлённостью и эгоизмом?

13:06 — Вселенная всё видит и слышит?

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».

(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).

