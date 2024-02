Pashan Bondhu | Razib Hasan Mati | GoldEye SOHEL| Lyrical Video | Sad Song | Gitanjoli Music

Enjoy and stay connected with us !! ► Subscribe Now: 🔔 Stay updated! চ্যানেলটি SUBSCRIBE করে সঙ্গে থাকুন । ✔️Song : Pashan Bondhu ✔️Singer : Razib Hasan Mati ✔️Lyric : GoldEye SOHEL ✔️Tune : GoldEye SOHEL ✔️Music : GoldEye SOHEL ✔️Dop & Edit : GoldEye SOHEL ✔️Direction : GoldEye SOHEL ✔️Label : Gitanjoli Music ✔️Published : GoldEye SOHEL ✔️Producer : GoldEye SOHEL Facebook/GitanjoliMusic Tiktok/@GitanjoliMusic Instagram/GitanjoliMusic X/GitanjoliMusic ----------------------------------------------------------------------- ✌Online Marketing : Gitanjoli Music Team ✌ ----------------------------------------------------------------------- Follow Caller Tune/Wellcome Tune Setup Processing GrameenPhone = WT space **** Send To 4000. Robi = GET space **** Send To 8466. Airtel = CT space **** Send To 3123. Banglaling = Down space **** Send To 2222. Teletalk = TT space **** Send To 5000 Lyric : ------------- Ami Amar Bethai Kadi Na Re Onner Bethai Kadi Kadte Kadte Dui Cokh Amar Hoiya Gese Nodi Ami Amar Bethai Kadi Na Re Onner Bethai Kadi Kadte Kadte Dui Cokh Amar Hoiya Gese Nodi Bondhu Amar Betha Bujhe Na Sune Na Se Amar Dak SUna Tiya Moyna Bondhu Amar Betha Bujhe Na Sune Na Se Amar Dak SUna Tiya Moyna Bondhur Sathe Valo Basa Cilo Naki Omor Sei Bondhu Ekhn Amar Rakhe Na khobor Bondhur Valobasa Bondhu Diye Gese Kobor Kobor Bashi Hoiya Ami Kartai Amar Jibon E Jibon Je Amar Sohena Sune Na Se Amar Dak Sona Tiya Moyna গানঃ পাষান বন্ধু কন্ঠশিল্পীঃ রাজীব হাসান মাটি গিতীকারঃ গোল্ড আই সোহেল সংগীতঃগোল্ড আই সোহেল লিরিক্স বাংলা : ------------------------------- আমার বেথাই কাদি না রে বন্ধুর বেথাই কাদি কাদতে কাদতে দুই চোখ আমার হোইয়া গেসে নদি আমি আমার বেথাই কাদি না রে বন্ধুর বেথাই কাদি কাদতে কাদতে দুই চোখ আমার হোইয়া গেসে নদি বন্ধু আমার বেথা বুঝে না সুনে না বুঝে না সে আমার ডাক সুনা টিয়া ময়না বন্ধু আমার বেথা বুঝে না সুনে না বুঝে না সে আমার ডাক সুনা টিয়া ময়না বন্ধুর সাথে ভালবাসা ছিলো নাকি ওমর সেই বন্ধু একন আমার রাখে না খবর বন্ধুর ভালবাসা বন্ধু দিয়ে গেছে কবর কবর বাশি হইয়া আমি কাটাই আমার জীবন এ জীবন যে আমার সোহেনা সুনে না সে আমার ডাক সোনা টিয়া ময়না #Tag - #Pashan_Bondhu #Razib_Hasan_Mati #GoldEye_SOHEL #Gitanjoli_Trending #GitanjoliMusic #Gitanjolivideosong #গীতাঞ্জলীমিউজিক #গীতাঞ্জলী_ট্রেন্ডিং #Lyrical_Video #Sad_Song #পাষান_বন্ধু TAG ----- নতুন গান, রাজীব হাসান মাটি , পাষান বন্ধু, এ বছরের সেরা গান, বাংলা বেস্ট গান, New Song 2024l, Razib Hasan Mati, New Song Bangla, Gitanjoli Music Songs ** ANTI-PIRACY WARNING ** This content is Copyrighted by Gitanjoli Music. Any unauthorized reproduction, redistribution, or re-upload is strictly prohibited of this material. Legal action will be taken against those who violate the copyright of the following material presented . Our Music You Can Play this Music Platform. Worldwide Music Distribution, Youtube Content ID, Facebook Right Manager, Tiktok, 7 Digital, Agedi, Amazon Music, Anghami, Audible Magic Fingerprinting, Audible Magic Licensing, AWA Beatport BMAT, Boomplay, Claro música, Deezer Facebook Rights Manager, Gracenote, iHeart, iTunes / Apple Music, Jaxsta, JioSaavn, JOOX, Kanjian, KDigital Media, Kkbox, Lickd, MixCloud, NetEase Cloud Music, Pandora, Peloton, Qobuz, Rhapsody/Napster, Soundcloud, Soundexchange Spotify, Tencent , Tidal, TikTok, TikTok Music / Resso, YouTube Audio Content ID YouTube Music. © All Rights Reserved by GitanjoliMusic © সকল তথ্য সংরক্ষিত "গীতাঞ্জলী মিউজিক"