Zagadka wielkiej piramidy

Obecnie na całym świecie, od Indii po Peru, wciąż stoją setki piramid. Kultury oddzielone Atlantykiem, które rzekomo nigdy nie odkryły nawzajem swojego istnienia, zbudowały te gigantyczne trójkątne struktury, ustawiły je zgodnie z kierunkami kardynalnymi, zakodowały w nich świętą geometrię / matematykę i wykorzystały je jako grobowce.





Źródło: https://www.youtube.com/@FlatEarthEric





Media Wolność i Anarchia:





WWW: https://wia.net.pl/

Odysee: https://odysee.com/@wolnoscanarchia:d

Rumble: https://rumble.com/user/WolnoscAnarchia

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjVR3B_97I7m81SSO5si6TQ

TELEGRAM kanał: https://t.me/wolnoscanarchia

TELEGRAM grupa: https://t.me/ekspresja

FACEBOOK: https://www.facebook.com/groups/1593591377765030



















