Zagadka wielkiej piramidy

Obecnie na całym świecie, od Indii po Peru, wciąż stoją setki piramid. Kultury oddzielone Atlantykiem, które rzekomo nigdy nie odkryły nawzajem swojego istnienia, zbudowały te gigantyczne trójkątne struktury, ustawiły je zgodnie z kierunkami kardynalnymi, zakodowały w nich świętą geometrię / matematykę i wykorzystały je jako grobowce.
Źródło: https://www.youtube.com/@FlatEarthEric
