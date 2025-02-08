Studie zu Corona-Maßnahmen veröffentlicht

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
"Viele Corona-Maßnahmen haben während der Pandemie für heftige Diskussionen gesorgt. Dazu zählten unter anderem die Maskenpflicht, Kontaktbeschränkungen, geschlossene Schulen und Kitas. Einer Studie des Robert Koch-Instituts (RKI) zufolge wurde nun belegt, dass die strikten Einschränkungen des öffentlichen Lebens wesentlich zur Bekämpfung der Corona-Pandemie beigetragen haben." So meldete die Tagesschau am 20.07.2023. Anderthalb Jahre später, am 31.01.2025, meldet die Welt dagegen: »Gesundheitsminister Lauterbach nennt gerne die "StopptCovid"-Studie des RKI als Beleg für die Wirksamkeit der Corona-Maßnahmen. Nun kommt ein achtköpfiges Forscherteam zu einem anderen Ergebnis: Das Resümee "Wir sind gut durch die Pandemie gekommen" entbehre der sachlichen Grundlage.