Studie zu Corona-Maßnahmen veröffentlicht

"Viele Corona-Maßnahmen haben während der Pandemie für heftige Diskussionen gesorgt. Dazu zählten unter anderem die Maskenpflicht, Kontaktbeschränkungen, geschlossene Schulen und Kitas. Einer Studie des Robert Koch-Instituts (RKI) zufolge wurde nun belegt, dass die strikten Einschränkungen des öffentlichen Lebens wesentlich zur Bekämpfung der Corona-Pandemie beigetragen haben." So meldete die Tagesschau am 20.07.2023. Anderthalb Jahre später, am 31.01.2025, meldet die Welt dagegen: »Gesundheitsminister Lauterbach nennt gerne die "StopptCovid"-Studie des RKI als Beleg für die Wirksamkeit der Corona-Maßnahmen. Nun kommt ein achtköpfiges Forscherteam zu einem anderen Ergebnis: Das Resümee "Wir sind gut durch die Pandemie gekommen" entbehre der sachlichen Grundlage.