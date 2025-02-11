Above Majestic (Legendado)

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Este vídeo apresenta os antecedentes históricos que conduziram os Poderes Executivo e Legislativo dos EUA às ações necessárias à reativação da Força Espacial norte-americana, entre as quais destacam-se:
- envio de um Memorando ao Pentágono, em 18 de dezembro de 2018, no qual o Presidente Donald Trump determinava o restabelecimento do USSpaceCom, criado em 1985 e operante até 2002, quando, então, foi desativado pelo Presidente George W. Bush;
- assinatura do decreto estabelecendo a recriação da Força Espacial, em 19 de fevereiro de 2019, pelo presidente Donald Trump, o qual justificou a decisão nos seguintes termos:
"Este é um dia marcante, em que reconhecemos a centralidade do espaço na defesa e segurança da América. (...) Nossos adversários já armam a órbita terrestre com novas tecnologias que visam satélites americanos fundamentais tanto nas operações nos campos de batalha quanto em nosso modo de vida em casa. (...) Os perigos para o nosso país evoluem constantemente, e nós também devemos evoluir."
- reconhecimento oficial do USSpaceCom como o 11º Comando de Combate Unificado do Departamento de Defesa, em 29 de agosto de 2019, durante cerimônia na Casa Branca;
- aprovação, em 17 de dezembro de 2019, pelo Senado norte-americano, em votação majoritária, do orçamento de US$ 738 bilhões para a reimplantação do projeto USSpaceCom.
Assim, o Comando Espacial dos Estados Unidos, USSpaceCom, enquanto divisão militar das Forças Armadas dos Estados Unidos, ressurgiu com cerca de 16 mil integrantes, entre membros da Força Aérea e civis, liderados pelo General Jay Raymond e destinado às operações militares norte-americanas no Espaço Sideral.