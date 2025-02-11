Above Majestic (Legendado)

Este vídeo apresenta os antecedentes históricos que conduziram os Poderes Executivo e Legislativo dos EUA às ações necessárias à reativação da Força Espacial norte-americana, entre as quais destacam-se:

envio de um Memorando ao Pentágono, em 18 de dezembro de 2018, no qual o Presidente Donald Trump determinava o restabelecimento do USSpaceCom, criado em 1985 e operante até 2002, quando, então, foi desativado pelo Presidente George W. Bush;

assinatura do decreto estabelecendo a recriação da Força Espacial, em 19 de fevereiro de 2019, pelo presidente Donald Trump, o qual justificou a decisão nos seguintes termos:

"Este é um dia marcante, em que reconhecemos a centralidade do espaço na defesa e segurança da América. (...) Nossos adversários já armam a órbita terrestre com novas tecnologias que visam satélites americanos fundamentais tanto nas operações nos campos de batalha quanto em nosso modo de vida em casa. (...) Os perigos para o nosso país evoluem constantemente, e nós também devemos evoluir."

reconhecimento oficial do USSpaceCom como o 11º Comando de Combate Unificado do Departamento de Defesa, em 29 de agosto de 2019, durante cerimônia na Casa Branca;

aprovação, em 17 de dezembro de 2019, pelo Senado norte-americano, em votação majoritária, do orçamento de US$ 738 bilhões para a reimplantação do projeto USSpaceCom.

Assim, o Comando Espacial dos Estados Unidos, USSpaceCom, enquanto divisão militar das Forças Armadas dos Estados Unidos, ressurgiu com cerca de 16 mil integrantes, entre membros da Força Aérea e civis, liderados pelo General Jay Raymond e destinado às operações militares norte-americanas no Espaço Sideral.