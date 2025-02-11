BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Above Majestic (Legendado)
PepeRocker
PepeRocker
0 follower
Follow
0
Download MP3
Share
Report
31 views • 7 months ago

Este vídeo apresenta os antecedentes históricos que conduziram os Poderes Executivo e Legislativo dos EUA às ações necessárias à reativação da Força Espacial norte-americana, entre as quais destacam-se:

  • envio de um Memorando ao Pentágono, em 18 de dezembro de 2018, no qual o Presidente Donald Trump determinava o restabelecimento do USSpaceCom, criado em 1985 e operante até 2002, quando, então, foi desativado pelo Presidente George W. Bush;

  • assinatura do decreto estabelecendo a recriação da Força Espacial, em 19 de fevereiro de 2019, pelo presidente Donald Trump, o qual justificou a decisão nos seguintes termos:

"Este é um dia marcante, em que reconhecemos a centralidade do espaço na defesa e segurança da América. (...) Nossos adversários já armam a órbita terrestre com novas tecnologias que visam satélites americanos fundamentais tanto nas operações nos campos de batalha quanto em nosso modo de vida em casa. (...) Os perigos para o nosso país evoluem constantemente, e nós também devemos evoluir."

  • reconhecimento oficial do USSpaceCom como o 11º Comando de Combate Unificado do Departamento de Defesa, em 29 de agosto de 2019, durante cerimônia na Casa Branca;

  • aprovação, em 17 de dezembro de 2019, pelo Senado norte-americano, em votação majoritária, do orçamento de US$ 738 bilhões para a reimplantação do projeto USSpaceCom.

Assim, o Comando Espacial dos Estados Unidos, USSpaceCom, enquanto divisão militar das Forças Armadas dos Estados Unidos, ressurgiu com cerca de 16 mil integrantes, entre membros da Força Aérea e civis, liderados pelo General Jay Raymond e destinado às operações militares norte-americanas no Espaço Sideral.

Keywords
majesticeliteaboveeualegendadoportuguesprogramaespecialsecreto
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrighteon.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy