ВЭФ. У вас не будет собственности и вы будете счастливы. Восемь предсказаний для мира в 2030 г.

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8 предсказаний для мира в 2030. ВЭФ. "Всемирный Экономический Форум" (World Economic Forum)."Всемирный экономический форум — швейцарская неправительственная организация, наиболее известная организацией ежегодных встреч в Давосе. На встречи приглашаются ведущие руководители бизнеса, политические лидеры, видные мыслители и журналисты" Википедия.
Вот такие планы НА НАС...
https://bit.ly/3XRvfPj — "...— К описанию характеристик CBDC можно добавить: что эти расчётные единицы пользователю начисляются в таком количестве, чтобы он не мог ни с кем ими поделиться, потому что самому еле хватает;
Т.е. никаких «запасов» скопить невозможно. — Сделано, получается так, чтобы раб трудился только за ежедневную еду и не смог поддержать продуктами того, кого заблокировали, даже родственников и друзей; чтобы он был опущен от прежнего уровня, имеющего свабаду человека, до ничего не решающего раба; или даже как животное, что дали, то и съел.
Если какие-то цифровые единицы остались на конец расчётного периода, то они обнуляются, т.е. это будут деньги «со сроком годности»;
При выходе пользователя за пределы разстояния так наз. «15-минутного города» (это ещё одно из нововведений глобалистов), т.е. при отдалении от своего жилья дальше, чем можно переместиться за такое время, — деньги «отключаются», также нельзя купить билет для поездки в другое место вне предписанного индивидууму места проживания, — аналога простудного «локдауна» («клоунада», при перестановке букв), самоизоляции, постоянного загона для рабов. Всё у такого населения будет «в кредит»: жильё, электровелосипед (максимум доступной роскоши) и т.д.
Давно подробно разработаны «лимиты» для жителей «системы CBDC»: например, допустимый так наз. «углеродный след» вследствие пребывания и жизнедеятельности данного человека на планете, — для большинства пользоваться автомобилем и общественным транспортом станет недоступно, а также продуктами животноводства и т.д. из-за превышения позволенного лимита выброса CO2 в атмосферу. Именно поэтому большинству также будет «предложено» перейти на потребление продуктов из насекомых, сверчков и прочих неподходящих и вредных для человеческого организма ингредиентов. И всё это «во имя якобы борьбы за экологию» на планете! Но на самом деле надо помнить, что это только предлоги и внешнее показное «оформление» деятельности глобалистов по порабощению человечества и чипированию, как их основного плана. Все демонстрируемые на публику как бы правдоподобные поводы в виде стремления «сохранить экологию», «борьбы против кризисов, опасных пандемий, глобального потепления», «установления лимитов на потребление», «соцрейтинга», системы «социальных кредитов» и т.д., возпитывающих (дрессирующих) население, — это только промежуточные этапы порабощения и создание видимости, будто они в самом деле стремятся «делать добро». Чтобы большинству не к чему было придраться и заподозрить, что на самом деле их цель совсем иная"
("Что такое CBDC, в чём состоит угроза от этой «цифровой валюты», как защититься от принудительного чипирования?").
Защита от чипизации — МОЛИТВА СВЕТА https://usmalos.com/zhivoe-slovo-materi-mira-stati-knigi-video-audio/molitva-sveta
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