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'THE SATANIC ELITE HAVE KILLED NORMACY! WAKEUP.
EARTH SHAKING NEWS
EARTH SHAKING NEWS
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152 views • 11/07/2023

THE SATANIC HAVE DESTROYED AND ARE IN THE PROCESS OF DESTROYING ALL FREEDOM. THIS IS WHY THESE EVIL BASTARDS ARE FLOODING WESTERN NATIONS WITH MILLIONS OF ILLEGALS NW. THEY ARE THE EVIL MONSTERS PEOPLE LIKE MYSELF HAVE BEEN WARNING HUMANITY ABOUT FOR DECADES. THEY ONLY WANT 500 MILLION EARTH AND THIS MEANS YOU AND I ARE SLATED FOR ELIMINATION. STOP WATCHING DAMN ENTERTAINMENT AND PREPARE TO FIGHT THESE EVIL BASTARDS IN THE VERY NEAR FUTURE...THEY'RE COMING TO MURDER YOU...WAKEUP!

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