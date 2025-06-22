BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Iran vs Israel Jung 2025 | Iran Ko Support Karna Kesa Hai? | Bayan by Saqib Raza Mustafai
jamiasaeediadarulquran
6 views • 2 months ago

Iran vs Israel Jung 2025 | Iran Ko Support Karna Kesa Hai? | Bayan by Saqib Raza Mustafai

https://jamiasaeediadarulquran.com/

https://darulquranalsaeedia.com/

📝 Description:

Duniya ke badalte huay halaat mein Iran aur Israel ke darmiyan tensions barh rahe hain.

Is silsile mein Allama Saqib Raza Mustafai Sahib ne ek aham aur mufeed bayan farmaaya jisme musalmanon ka moqaf, sabr, dua aur hukam-e-Islam par roshni dali gayi hai.


⚠️ Yeh video kisi siasi party ya mulk ki tarafdari ke liye nahi, balkay ilm aur samajhdaari ke hawalay se hai.


📌 Sunain, samjhein aur share karein!

📿 Presented by: Jamia Saeedia Darul Quran


🔥 Hashtags:

#IranVsIsrael #SaqibRazaMustafai #IslamicView #MuslimUnity #IranSupport #HalatEHazira #Bayan2025 #JamiaSaeediaDarulQuran #PeaceMessage #IslamAurJang

middle east conflictiran vs israel 2025saqib raza mustafai bayaniran supportislamic view on warmuslim countries unityhalat e hazira bayaniran support bayanislamic politicspeace in islam
