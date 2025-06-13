© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
FULL DISCLOSURE: VfB HAS NEVER BEEN A Q-TARD ✅
VfB HAS COMPLETED HIS OWN 24-YEAR PLAN IN 2022; STILL HERE TO PERFORM ON-THE-SPOT SCRIPT REVISIONS
IS THIS THE UNVEILING OF THE 💲150 TRILLION TRUST FUND TO BE DISTRIBUTED TO AMERICANS⁉️
The QFS is fully operational! Flynn’s Emergency Warning
Source: https://www.facebook.com/watch/?mibextid=wwXIfr&v=1002338205081603&rdid=fl1pVsSuWrZ0Zn8O
Thumbnail: https://imgflip.com/i/9x8qk7 [thanks to https://www.facebook.com/groups/antiqanonmemes/posts/1741043093104035/ 🖲]
Special thanks to Coach Dave and the huddle ⛪🏈♚ THINGS ARE HAPPENING BEHIND THE SCENES | 6-13-2025
https://coachdavelive.tv/w/qGYjWz8T28We5ssNkWkqXE
Watch out for the so-called (((No Kings))) 'protests', PAID FOR BY THE SECRET KINGS...MOST LIKELY LOCATED IN YOUR LOCAL FREEMASON LODGE, PERHAPS 🤔