🎬 Shorts Coronado Global recibe 150 millones de dólares de Oaktree Capital para enfrentar la crisis del carbón💰

La minera Coronado Global Resources ha asegurado una financiación de 150 millones de dólares de Oaktree Capital para hacer frente a los desafíos financieros provocados por la caída de los precios del carbón.

Esta inyección de capital busca brindar estabilidad y flexibilidad financiera en los próximos años. ¿Qué impacto tendrá esto en el mercado energético?

