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WARNING RFK JR CONCERNED CIA MAY MURDER HIM!
EARTH SHAKING NEWS
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197 views • 06/16/2023

WE NOW KNOW JFK AND RFK WERE ASSASSINATED AT THE HANDS OF THE OCCULT CIA. THEY ARE INDEED MURDER INC. WHEN IT COMES TO ELIMINATING PEOPLE WHO THREATEN THEIR INSANE POWER STRUCTURE. OF COURSE, THE ELITE CONTROL THEM AND ALIEN DEMONS CONTROL THE ELITE. WE'RE NOW SEEING AMERICA BEING DESTROYED FROM WITHIN WITH MILLIONS OF ILLEGAL FIGHTING AGE MEN NOW IN AMERIA. THE STOCK MARKET WILL CRASH AT ANY TIME CAUSING THESE INSANE ILLEGALS TO COME AFTER AMERICANS. YOU BETTER HAVE ARMED PROTECTION IF YOU WANT TO SURVIVE THE INSANITY GETTING READY TO EXPLODE IN AMERICA...WAKEUP!

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