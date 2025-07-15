He's the son of a former president of the Japan Medical Association.

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
武見敬三「ワクチンで人殺したはフェイクニュース」
https://x.com/reo218639328632/status/1943437952685949013?t=7n1txcVOCYKRWsqBPnlIBw&s=19
【強制処置があっても決しておかしくはない】
【将来、より危険な感染症が発生する可能性は極めて高う（たこう）御座います】
https://x.com/yokuni77/status/1809086524937679120?s=06
【きちんと、きちんと】
https://www.brighteon.com/6cf4712e-7fa2-45bc-a6e7-c9329925271e
（7/26）の武見厚生労働大臣 記者会見 ただの風邪が５類（インフルエンザや新型コロナと同じ扱い）に格上げ。ただの風邪も重病に認定
https://x.com/JINKOUZOUKA_jp/status/1816697514969694480
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【日本語字幕】１８００万回接種データベース世界が大注目！インタビューを受けました The Absolute Truth with Emerald Robinson６月２４日１９時配信
https://x.com/ganaha_masako/status/1937449905674706980?t=5_xZuusHu7KaolCWLw-k_A&s=19
2024年3月31日締め政府発表接種後死者数が386万人から400万人に増加。縮命影響580万人規模推定。
https://www.nicovideo.jp/watch/sm45146027
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
まもなくこの解決策が表に出る。打ってしまった方はデトックスを。
https://x.com/tekito_chanpon/status/1932055130578591999?t=RRiWc1xbbP2MlsmfK5O1bQ&s=06
PCR綿棒に特許
https://patents.google.com/patent/US20130085472A1/en
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
補足
【苦しい会見】大臣の父は日本医師会元会長である。