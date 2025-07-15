BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
He's the son of a former president of the Japan Medical Association.
24 October 1929
24 October 1929
42 views • 2 months ago

武見敬三「ワクチンで人殺したはフェイクニュース」

https://x.com/reo218639328632/status/1943437952685949013?t=7n1txcVOCYKRWsqBPnlIBw&s=19



【強制処置があっても決しておかしくはない】

【将来、より危険な感染症が発生する可能性は極めて高う（たこう）御座います】

https://x.com/yokuni77/status/1809086524937679120?s=06

【きちんと、きちんと】

https://www.brighteon.com/6cf4712e-7fa2-45bc-a6e7-c9329925271e



（7/26）の武見厚生労働大臣 記者会見 ただの風邪が５類（インフルエンザや新型コロナと同じ扱い）に格上げ。ただの風邪も重病に認定

https://x.com/JINKOUZOUKA_jp/status/1816697514969694480



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝


【日本語字幕】１８００万回接種データベース世界が大注目！インタビューを受けました The Absolute Truth with Emerald Robinson６月２４日１９時配信

https://x.com/ganaha_masako/status/1937449905674706980?t=5_xZuusHu7KaolCWLw-k_A&s=19



2024年3月31日締め政府発表接種後死者数が386万人から400万人に増加。縮命影響580万人規模推定。

https://www.nicovideo.jp/watch/sm45146027


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝


まもなくこの解決策が表に出る。打ってしまった方はデトックスを。

https://x.com/tekito_chanpon/status/1932055130578591999?t=RRiWc1xbbP2MlsmfK5O1bQ&s=06



PCR綿棒に特許

https://patents.google.com/patent/US20130085472A1/en


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝


補足

【苦しい会見】大臣の父は日本医師会元会長である。

