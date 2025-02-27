BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Антихрист в 11-й главе Даниила и какие пророчества о нём уже исполнились! Протокол школы Лиланда Джонса от 16 февраля 2025
Neba Luch
Neba Luch
68 followers
14 views • 6 months ago

ДОКУМЕНТ  с переводом

pdf https://drive.google.com/file/d/1H2m0UjJtIN1ky8huy0c_7vTqHyM98O5o/view?usp=sharing

doc https://docs.google.com/document/d/1HN6CZxIeFFoECWAemPNHn8HZlzzxK3dH/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

odt https://drive.google.com/file/d/1qW2DABg1Wd3M4COgVwCPfVWZv5RcAtMl/view?usp=sharing


Ориг. на англ

https://docs.google.com/document/d/10fhZcRoOmMR98SzsNA7fK1U1IV9TtYgQ/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/document/d/1bl6NRg_4unYqSf3sAJCFwXvtJM7ecLBD/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true


🎧 АУДИОЗАПИСЬ mp3 https://drive.google.com/file/d/1fJr5_P5N2WS-B41AX2P-iAA9Oli4mNib/view?usp=sharing


Обсуждение к этим видео и документам в группе канала Неба Луч https://t.me/luchneba

группа https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh


11 глава Даниила в переводе

KJV https://biblehub.com/kjvs/daniel/11.htm

ABP https://biblehub.com/interlinear/apostolic/daniel/11.htm


Видео Лиланда (англ.) "Антихрист хочет взять Газу и пророчество об Иордании и Египте"

AC Trump to "Take Gaza" & Prophecy of Jordan and Egypt

https://vimeo.com/manage/videos/1057842480


См. также:


Временная Шкала Даниила (какие пророчества исполнились 2015-2024 гг) https://www.youtube.com/watch?v=bDre6ps626s

СХЕМА Временная шкала Даниила от 25 июля 2015 до Армагеддона 2024 https://cloud.mail.ru/public/gWpf/1DbhVZi4Y


Протокол 4 августа 2024 г Врем. Шкала Даниила

https://www.youtube.com/watch?v=XfrobGvyOpw

https://cloud.mail.ru/public/7Twt/hstoaRh61


Какие пророчества Даниила исполнились. Мерзость запустения, ежедневная жертва https://youtu.be/wu6l5k1Jxzw?list=PLp1vC26N8HRWDJWH2vuIc91fLoULCf0oT&t=743

стр. 3 https://cloud.mail.ru/public/Smxs/H6LYwLnQQ

Временная Шкала Даниила (2015 г — 2024 г) Армагеддон "Мир и безопасность" https://youtu.be/bDre6ps626s?t=46


Разоблачение Антихриста. Сын погибели явлен

https://www.youtube.com/watch?v=XARaPSAwP8g

https://cloud.mail.ru/public/cMaN/i2xqaecpZ

https://drive.google.com/file/d/1HB6NC4g16cjQjXUgEE9DmB0bNII1aKwn/view?usp=sharing


Временная Шкала Даниила и 7 голов https://www.youtube.com/watch?v=2AjuLknFDTM&list=PLp1vC26N8HRVF8iqVwRhGvsQ8A4zXKsEQ&index=10


Война в Газе в пророчестве 9-й главы Захарии и 1-й главы Амоса

https://www.youtube.com/watch?v=Lzdy_o4kdu0


Календарь Еноха на 2024 г

русск https://cloud.mail.ru/public/2iTe/vjaAhs6Yy

англ https://leelandjones.com/enoch-calendar


Календарь Еноха на 2025 г. на англ

версия от руки https://drive.google.com/file/d/10hMjtYl-EcaIL5p5Nys5-6smHYyABAL6/view

цифровая версия https://drive.google.com/file/d/10atxDn6Vty6DmBPhuBaK7siAN-nkR27w/view


Статья о подготовке Масла для мессии

https://israel365news.com/349567/sanhedrin-begins-to-prepare-oil-to-anoint-king-messiah-kohen-gadol/


Трамп озлобился на завет - Дан 11:30

https://www.cnn.com/2021/12/10/politics/donald-trump-benjamin-netanyahu/index.html


Cайт Лиланда Джонса https://leelandjones.com/

Каналы

https://www.youtube.com/@LeelandJones

https://www.youtube.com/@panther4x4

https://vimeo.com/userleelandj

https://www.bitchute.com/channel/XBfEaPK8p5Cp/

Keywords
donald trumphamasarmageddongaza strippalestinaapokalipsisisrael warbibliyaliland djonsvtoroe prishestvie hristaprorochestvo daniilakto antihristvoyna v gazevoyna izrailya11 glava daniilatrump gaza plantrump wants gazausa to take over gazatrump gaza rivieraanneksiyawest bank annexationtake gazaarabs trump plangaza plan trampa
