Диагноз - рак: что делать?
Boris Grinblat
Boris Grinblat
14 views • 2 months ago

Борис Гринблат, основатель и руководитель проекта МедАльтернатива.инфо, участник проекта «Правда о раке» даёт рекомендации.

 

Узнать больше вы можете на наших ресурсах:

¾    Сайт проекта МедАльтернатива.инфо – medalternativa.info

¾    Сайт проекта БИГ – borisandinga.com

¾    Телеграм t.me/medalternativa_info

¾    ВКонтакте vk.com/medalternativainfo

¾    Brighteon, brighteon.com/channels/grinblat

 

❗ Представленная информация не является официально признанным методом лечения и несёт общеобразовательный и ознакомительный характер. Все материалы на странице являются сугубо личным мнением авторов. Данная информация не может подменить собой советы и назначение врачей. Авторы и сотрудники МедАльтернатива.инфо не отвечают за возможные негативные последствия употребления\отказа от употребления каких-либо препаратов или применения\отказа от применения процедур, описанных в статье\видео. Мы не призываем к отказу от профилактики и лечения или к лечению альтернативными методами. Помните, что самолечение может быть опасно! Всегда консультируйтесь с врачом.

