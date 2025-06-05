BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
НЕЙРОМОДУЛЯЦИЯ - СТРАТЕГИЯ КЛЕПТОКОРПОРАТОКРАТИИ.
Fritjof Persson
Fritjof Persson
400 followers
0
3 views • 3 months ago

Парламентская сессия на пленарном заседании в Уругвае, 3 июня 2025 года.


Депутат Густаво Альберто Салле Лорье от партии "Суверенная идентичность" выступил на пленарном заседании после визита нейроученого Рафаэля Юсте (директора проекта "Мозг") 30 мая, где он подтвердил, что нейромодуляция является реальностью.


Густаво Салле предупреждает всех политиков: нейромодуляция — это оружие, разработанное Вооруженными силами Соединенных Штатов для контроля над человеком.


📺 Rumble:


https://rumble.com/v6ub4v5-413705057.html?mref=36f65j&mc=ebrql



💯 Видео переведено на русский язык командой M-Power Translations.


🌐 Канал Telegram:


https://t.me/mpowertranslations

russian languageneuromodulationthe kleptocorporatocracys strategy
