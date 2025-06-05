НЕЙРОМОДУЛЯЦИЯ - СТРАТЕГИЯ КЛЕПТОКОРПОРАТОКРАТИИ.

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Парламентская сессия на пленарном заседании в Уругвае, 3 июня 2025 года.
Депутат Густаво Альберто Салле Лорье от партии "Суверенная идентичность" выступил на пленарном заседании после визита нейроученого Рафаэля Юсте (директора проекта "Мозг") 30 мая, где он подтвердил, что нейромодуляция является реальностью.
Густаво Салле предупреждает всех политиков: нейромодуляция — это оружие, разработанное Вооруженными силами Соединенных Штатов для контроля над человеком.
