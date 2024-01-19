Печать Езекии. Плач при осаде Иерусалима в 14 году Апокалипсиса / 2024 г. Протокол собрания школы Лиланда Джонса от 7 января 2024 г.

Протокол собрания школы Лиланда Джонса от 7 января 2024 г. Печать Езекии
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в разрешении 480х320 https://t.me/luchneba/9738
Скачать ДОКУМЕНТ с оригиналом на английском и схемами
pdf https://cloud.mail.ru/public/9Wae/3vZv2yd3e
doc https://cloud.mail.ru/public/uo7Z/fWGr2MhsG
odt https://cloud.mail.ru/public/tfei/fMTf4b2Lg
Обсуждение к этим видео и документам в группе канала Неба Луч https://t.me/luchneba (группа обсуждения https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh)
Фрагменты
“14-й год – окончание Армагеддона, к-рый начинается при излиянии 6-й Чаши и включает “попрание воинства” на 14-м году, когда Иерусалим будет окружён войсками и поднимет плач. (Зах 12:2,11 Зах 12:11, Зах 14:2) Сам Езекия “покрылся вретищем” и “молился... пред лицом Господним” (4Цар 19:1,15) с великим плачем! Мы находим Временную шкалу Царя в Захарии, где год начала царствования Дария наступает после 70-летнего промежутка, к-рый мы отсчитываем от 1948 года (см. Зах 7:5) 70лет+1948=2018 год, который является первым годом (вр. шкалы) царя Дария (а 4-й год Дария - 2022-й год, когда произошло посвящение Храма.
Мы 2 Свидетелей каак двери и столбы в Храме: Иахин и Воаз (3 Цар 7:21). Езекия снял золото с дверей и столбов (4 Цар 18:16 ) как прообраз что 2 свидетеля будут убиты (переломлены, отрезаны = cut off). Прерывание их служения представляет собой окончание Нового Завета и начало новой эры – Тысячелетнего царства. 2 свидетеля также образно представлены двумя жезлами в Зах 11:7-14.
В качестве одной из мер защиты от ассирийской осады, Езекия перекрыл верхний проток источника Гихон (Геон) и подвёл его через туннель к западной части города Давида.
Кони Белый, Красный, Чёрный и Бледный (Зелёный) и колесницы.
4 всадника из 6-й гл. Откр. - также в Зах 1:8. Это 4 рога, к-рые символизируют суды Христа. Цвета флагов исламских стран отражают цвета этих 4 всадников. Эти страны расположены прямо на территории будущего Царства Царя Христа. Они поднимают свои рога против Иерусалима. И то что сейчас передают в новостях с Ближнего Востока имеет отношение к карте.
Если мы посмотрим на Печать Езекии, то увидим солнечный диск с крыльями (Мал 4:2, Ис 8:8)
Печать Езекии была обнаружена во время раскопок в районе Офела. Когда Агнец снял печати, это было подтверждено сопутствующими археологическими находками. И, хотя фактические события при царе Езекии остались в прошлом, но мы рассматриваем их также как пророчества, которые сбудутся и в наше время. Мы видим параллели с ними в Захарии (9-14 гл.) Описываемые в этих главах события в конечном счёте приведут к тому, что ноги Христа встанут на Елеонской горе (Зах 14:4) Он скоро придёт!”
Силоамская Надпись
https://bible.by/lexicon/btd/word/3817/
https://youtu.be/z87EfO7U49s?t=697
Тоннель Езекии
«… пробили туннель, ударяя один навстречу другому, заступ против заступа, и пошла вода из источника в пруд...» https://azbyka.ru/otechnik/Ivan_Troickiy/siloamskaja-nadpis/
См. схемы Лиланда на русском на русском и английском по 14 годам апокалипсиса 2010-2024 гг.
7 лет изобилия и 7 лет скорби
https://cloud.mail.ru/public/q8ot/LyLbs9H83
Врем. шкала Царя https://t.me/luchneba/4935
https://cloud.mail.ru/public/PmXT/YLXj6fqFQ
Врем. шкала Даниила от 25 июля 2015 до Армагеддона 2024
https://cloud.mail.ru/public/gWpf/1DbhVZi4Y
видео Временная шкала Даниила и 7 голов
https://www.youtube.com/watch?v=2AjuLknFDTM
Cайт Лиланда Джонса https://leelandjones.com/
Каналы
https://www.youtube.com/@LeelandJones
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https://vimeo.com/userleelandj
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