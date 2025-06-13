¡Suecia acelera hacia el futuro! Subsidios para autos eléctricos en 2025 🇸🇪

📝 Descripción:

¡Suecia da un paso más hacia la sostenibilidad! 🇸🇪

El Parlamento sueco aprobó un nuevo paquete de incentivos para quienes compren vehículos eléctricos en 2025. La medida incluye descuentos directos y beneficios fiscales, con un enfoque claro en la transición hacia una flota más limpia y tecnológica. ¿Seguirán otros países este ejemplo?

📌 Fuente: VG | Publicado el 4 de junio de 2025.

