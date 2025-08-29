Русским оккупантам (песня А.Шипова на сл. Ю.Нестеренко)

Текст: Как вы будете драпать, суки! Все бросая и все кляня, Патетично ломая руки - "А меня-то за что, меня? Ну какой я, к херам, агрессор? Я ж не Путин и не Шойгу! Я ж не доктор и не профессор - Что я знаю и что могу? Мне ваще что хохлы, что греки! Разбирать их - не мой, блин, труд! Мне ж сказали - Крым наш навеки! Кто же знал, что опять наврут? Мне сказали - и я, не споря, Верил в новые рубежи! Я ж все продал, чтоб жить у моря! И куда мне теперь - в бомжи?!" Как вы будете бить друг друга - Локтем, когтем, бедром, багром, Дочь - мамашу, супруг - супруга, На последний спеша паром! Рвать одежду, топтать упавших, Биться мордами о забор С обреченностью проигравших, Осознавших свой приговор, Как вы будете лезть на стенку, Получая прикладом в лоб, А очнувшись - зубрить Шевченко, Чтоб опять на колени - хлоп! Но не пустят рабов до рая, Сколько вы ни лижите плеть, Лишь потыкают берцем с края И презрительно бросят: "Геть". Ну а тем, кто в одном исподнем Все ж сумеет прорваться в порт, Чтоб по скользким от крови сходням На последний взобраться борт, Только более будет тяжко, И не от тесноты кают, Просто рушащаяся Рашка - Это очень плохой приют. Вам от бублика выйдет дырка, А возможно - и в голове, Вас поучит еще Кадырка Шариату в своей Москве. А считавших, что только яйца Круче русской блатной души, Приспособят пахать китайцы Целый день за стакан лапши. Да и собственные бандиты, Раздражительные весьма, Будут очень на вас сердиты. После - голод, зима, чума... В виде всем подлецам науки, Завтра вашему - быть таким, И за вас не впряжется, суки, Даже Асад и даже Ким. Пусть хоть всех вас затравят псами Иль утопят в дерьме параш, Заслужили вы это сами, Всей страною вопя: "Крым наш!" Ибо подлости - нет прощенья! Заслужил - что купил, то жуй! - Не один лишь тиран отмщенье, Но и каждый его холуй. Все получите честь по чести, Вас ничто уже не спасет. А в бомжи или в грузы 200 - Это, суки, как повезет.

