SWR REGIONALNACHRICHTEN TRIER ÜBER DR DOROTHEA THUL 20.09.23 6:30 UHR

Ab 0:57 wird über Frau Thul berichtet.

https://t.me/dorotheathul

https://t.me/HistorieFallDorotheaThul

Bereits seit Jahren versuchen Politiker und Vertreter der Justiz eine streitbare Kinderärztin zum Schweigen zu bringen, so ihre Sympathisanten. Das System reagiert bei Vorwürfen von systematischem Kindesmissbrauch durch Vertreter von Politik und Justiz tatsächlich wie ein wildgewordener Schwarm Hornissen. Die Kinderärztin Dorothea Thul aus Hermeskeil fragt am Ende: Wohin wendet man sich bei möglichen Straftaten, die mutmaßlich durch Staatsanwälte oder Richter verübt werden? Die Medizinerin rätselt also seit Jahren, an wen sich ein Bürger wenden soll, wenn bei Straftaten Vertreter der Justiz beteiligt sind, die häufig beim sogenannten Thema Kindesmissbrauch eingeschaltet werden müssen, um Vorwürfen in Behörden nachzugehen? Dorothea Thul sitzt nun seit Mitte April in der JVA Koblenz in Untersuchungshaft. Sie jedenfalls befürchtet, dass man sie mit staatlichen Repressionen zum Schweigen bringen und ihren Telegram-Kanal löschen will.

Die Ärztin sitzt derzeit in der JVA Koblenz in Untersuchungshaft angeblich wegen Fluchtgefahr. Aus was diese angebliche Gefahr resultiert bzw. was der amtliche Grund für die Untersuchungshaft ist, liegt der WIM-Redaktion nicht vor. Der Hauptvorwurf ist, Achtung, Beleidigung. Frau Thul sitzt also seit Monaten und bislang ohne Urteil, und damit unschuldig, im Gefängnis wegen Beleidigung und womöglich ähnlich wenig gewichtigen anderen Vorwürfen.

https://wim-zeitung.de/wie-geheim-ist-der-prozess-gegen-kinderaerztin-dorothea-thul-am-amtsgericht-bernkastel-kues/

Verhandlungstermine von Frau Dorothea Thul wegen Volksverhetzung und Beleidigungen am:

22.09.um 9.00 Uhr Amtsgericht in Bernkastel - Kues in der Brüningstraße 30 Saal 1.11 Erdgeschoss und am 29.09., gleiche Uhrzeit.

Die Verhandlung ist öffentlich.

Frau Thul würde sich über viele freuen, die zu diesem Zeitpunkt erscheinen.