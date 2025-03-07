1. Создавай!

Создавай!

Вот ты женщину поздравил,

До того она тебя,

Так живёшь по своду правил,

Обозначивших края,

Собственных как будто мнений,

Понимания вещей,

Чувств, реакций и решений,

И досужих рассуждений

Легкомысленных людей.

Проще мыслить по шаблонам,

Плыть в потоке большинства:

Школа, песни под балконом,

ВУЗ, работа, дом, семья,

Выпивка, ремонт, кредиты,

Пенсия, недуги, дрём,

Повторяя все кульбиты,

Жизнь пройдёшь чужим путём.

Не живи же повтореньем,

Думай сам, ищи, твори,

Следуй взвешенным решеньям,

Делая, вперёд смотри.

Пусть прекрасные творенья

И желанье лучше стать

Окрылят твоё стремленье

Размышлять и создавать.