PARTE #2 - HISTORIA DEL CONTROL MENTAL - Mind Control History

Habla de los experimentos que hizo la CIA y el Tavistock Institute desde 1950, sin el consentimiento de la gente, sin ética, en hospitales, escuelas, psiquiatricos, indigentes. Comenzaron con los Proyectos MK Ultra, MK Monarch, MK Delta, y otros más con diversos fines. Probaron técnicas para que la gente obedezca, para borrar la memoria, para crear asesinos, esclavos sexuales, probar drogas y medicamentos. Mucha gente quedó dañada de por vida o sin vida.





SI DESEAS APOYAR MI LABOR DE TRADUCCIÓN Y SUBTITULAJE para Hispanohablantes puedes aportar en PAYPAL en: @MARIAEFIGUEROAF