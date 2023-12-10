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'GOVT. LIED ABOUT THE MOON LANDING! IT WAS A HOAX DAH!
EARTH SHAKING NEWS
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156 views • 12/10/2023

I'M SURE BY NOW THE AVERAGE PERSON REALIZES THE U.S. GOVERNMENT AND ALL THOSE WHO WORK FOR IT AT PATHOLOGICAL SATANIC LIARS. THIS SHOCKING VIDEO PROVES WITHOUT A DOUBT WE WERE LIED TO ABOUT SATANIC NASA AND THEIR MOON LANDINGS. THE BIBLE CLEARLY WARNS ALL THE LIES WILL BE REVEALED IN THE END TIMES WHICH WE'RE NOW LIVING THROUGH. THE SATANIC FREEMASONS ARE BEHIND THIS EVIL SCHEME. THE BIBLE ALSO WARNS HUMANITY WILL BE UNDER A VEIL OF DELUSION AND WILL BELIEVE THESE EVIL LIES. IT ALSO WARNS THIS WILL BE THE MOST EVIL PERIOD IN THE HISTORY OF HUMANITY. YOU BETTER PREP, PRAY AND GET THE HELL OUT OF THE WAY. THESE EVIL BASTARDS ARE COMING AFTER ALL OF US! THEY WILL USE THESE EVIL ILLEGALS TO DESTROY. ALL AMERICAN CITIZENS. ILLEGALS ARE BREAKING INTO HIMES IN SAN DIEGO, CA RIGHT NOW. THEY WILL ARRIVE AT YOUR DOOR BEFORE THIS SPRING...WAKEUP!

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